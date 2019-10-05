Госсекретарь США Майк Помпео выступил в защиту действий администрации Дональда Трампа по отношению к Украине

Государственный департамент США направил первый ответ Конгрессу на запрос трех комитетов о документах, касающихся их расследования об импичменте президента и, в частности, возможном давлении главы Белого дома на Украину.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Укринформ, со ссылкой на The Hill.

"Государственный департамент вчера направил письмо Конгрессу, которое является нашим первым ответом на запрос о документах. Мы, конечно, сделаем всё, что от нас требует закон", - сказал Помпео журналистам во время перелета в Грецию.

Как сообщал Укринформ, руководители сразу трех комитетов Палаты представителей направили госсекретарю США Майклу Помпео повестку об обязательном предоставлении документов, в частности, обращений Дональда Трампа и Руди Джулиани к украинскому правительству, которые Госдеп должен был предоставить еще раньше.

Помпео, со своей стороны, назвал это "запугиванием" преданных своему делу профессионалов в Госдепартаменте США, подчеркнув, что будет действовать по закону. В ответ демократы заявили, что любая задержка будет рассматриваться как попытки помешать расследованию Конгресса США. Читайте также: Волкер дал показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа

Члены Палаты представителей в сентябре инициировали процедуру импичмента президента Дональда Трампа. В рамках расследования они, в частности, вызвали с целью дачи показаний пять бывших и нынешних сотрудников Государственного департамента США. Законодатели хотят выяснить, оказывал ли президент США Дональд Трамп давление на Президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля с целью побудить последнего к расследованиям против сына Джо Байдена.