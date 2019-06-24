Грузинские кинотеатры отказались проводить сеансы на русском языке
2019-06-24 07:01
Грузинские кинотеатры прекратили показ фильмов, озвученных на русском языке, сообщают в воскресенье национальные СМИ.
По их информации, с веб-страницы афиши кинотеатров Грузии убраны все сеансы на русском языке.
Кинотеатры приняли данное решение еще в пятницу.
На данный момент в грузинских кинотеатрах идут сеансы только на грузинском и английских языках.
Пока не известно, отменят или нет кинотеатры данное решение в будущем, сообщает Интерфакс-Украина.