Грузинские кинотеатры отказались проводить сеансы на русском языке

Грузинские кинотеатры прекратили показ фильмов, озвученных на русском языке, сообщают в воскресенье национальные СМИ.

По их информации, с веб-страницы афиши кинотеатров Грузии убраны все сеансы на русском языке.

Кинотеатры приняли данное решение еще в пятницу.

На данный момент в грузинских кинотеатрах идут сеансы только на грузинском и английских языках.

Пока не известно, отменят или нет кинотеатры данное решение в будущем, сообщает Интерфакс-Украина.