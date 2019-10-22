Хорватия официально присоединилась к Шенгенской зоне

В Европейской комиссии прокомментировали, что работа по завершению всех оценок о присоединении Хорватии "продвигается хорошо" и что Хорватия должна стать полноправным членом Шенгенской зоны, "как только будут выполнены все критерии".

Через шесть лет после вступления Хорватии в Европейский Союз балканская страна получила зеленый свет от Европейской комиссии на присоединение к Шенгенской зоне. Официально данное решение будет опубликовано уже во вторник, 22 октября 2019 года, пишет Bloomberg.

После того, как присоединение страны к Шенгенской зоне будет утверждено Европейской комиссией, положительное решение по этому вопросу должен будет принять также Европейский совет.

Как комментируют в Европейской комиссии, работа по завершению всех необходимых оценок по поводу присоединения Хорватии идет хорошо и "как только будут выполнены все критерии" Хорватия станет полноправным членом Шенгенской зоны.

На сегодняшний день Хорватия является последней страной, которая стала членом Европейского Союза.

9 июля, Хорватия официально начала присоединение к зоне евро. Правительство страны направило официальное письмо в Брюссель, в котором сообщается о желании присоединиться к Европейскому механизму обменных курсов и к Европейскому банковскому союзу.

Ранее сообщалось, что Хорватия может присоединиться к еврозоне уже в 2023 году. По материалам ZN.UA