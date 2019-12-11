Импичмент Трампа: Ермак опроверг показания Сондленда Конгрессу

Рассказ Ермака о разговоре с Сондлендом противоречит показаниям посла, которые тот под присягой давал в Конгрессе

Помощник президент Украины Андрей Ермак, который в Офисе президента отвечает за внешнюю политику, не подтвердил показания, которые глава представительства США в ЕС Гордон Сондленд дал на слушаниях в Конгрессе в рамках процедуры импичмента.

В комментарии американскому изданию Time Ермак подтвердил, что встречался с Сондлендом и вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве 1 сентября. Однако, по словам помощника Владимира Зеленского, американский дипломат не говорил ему о связи между военной помощью Соединенных Штатов Украине и расследованием в отношении Джо Байдена, вероятного кандидата в президенты США.

"Мы столкнулись в коридоре рядом с эскалатором, когда я выходил. И я помню, у меня с памятью хорошо, что мы говорили о том, как хорошо прошла встреча. Это все, о чем мы говорили", рассказал помощник президента Украины. По его словам, свидетелями беседы с Сондлендом могли стать несколько членов американской и украинской делегаций, телохранители и персонал отеля.

"Гордон и я никогда не оставались наедине", - подчеркнул Ермак.

Однако под присягой Сондлед сообщил Конгрессу, что после встречи в Варшаве он поймал Ермака и сказал ему, что военной помощи не будет, пока Украина не сделает публичной заявление о расследовании в отношении Байдена.

На показаниях свидетелей, в том числе Сондленда, основываются выдвинутые Трампу обвинения в злоупотреблении властью. В отчете Конгресса сказано, что посол США в ЕС четко изложил помощнику Зеленского суть предложения "услуга за услугу" в Варшаве 1 сентября.

31 октября Палата Представителей проголосовала за процедуру импичмента, определив порядок публичных слушаний, допроса свидетелей, права и обязанности участников процесса.

Перед этим в течение месяца члены трех комитетов нижней палаты Конгресса проводили расследование в отношении Дональда Трампа, основанием для которого стала жалобы анонимного представителя разведывательного сообщества. Информатор заподозрил Трампа в использования своего положения для вмешательства в президентские выборы 2020 года. В жалобе сказано, что президента США давил на президента Украины, настаивая на расследовании в отношении Джо Байдена, вероятного кандидата в президенты от Демократической партии, и его сына Хантера.

С 13 по 21 ноября в Конгрессе проходили открытые слушания. Показания дали временный поверенный в вопросах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, экс-посол США в Украине Мари Йованович, сотрудники СНБ Александр Виндман и Тим Моррисон, помощница вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс, бывший спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер глава представительства США в ЕС Гордон Сондленд и другие свидетели.

По итогам слушаний Трампу предъявили обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса.

По материалам ZN.UA