Импичмент Трампа: Курт Волкер изменил свои показания

ывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер вместе с бывшим высокопоставленным чиновником Совета национальной безопасности Тимом Моррисоном в течение пяти часов 19 ноября свидетельствовали в Палате представителей Конгресса в деле об импичменте

Стало очевидным, что во время публичных слушаний Волкер изменил часть предыдущих показаний, которые он дал в закрытом режиме, передает Depo.ua со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, он заявил, что недавно понял: украинская энергетическая компания "Буризма" связана с сыном ведущего политика-демократа Хантером Байденом. Волкер отделяет расследование относительно "Буризмы", которое, по его словам, было бы "целесообразным", и в отношении Байденов, которое он считает "неприемлемым".

Кроме того, он назвал "теорией заговора" утверждение, что Джо Байден имел коррупционные связи с Украиной на должности вице-президента.

"Я знаю вице-президента Байдена уже 24 года. Он честный человек, и я уважаю его", - сказал Волкер.

Показания Волкера касались встречи 19 июля с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани. В тот день они обсуждали роль Джо Байдена в качестве вице- президента в то время, когда его сын был членом правления "Буризмы".

На вопрос о почти $400 млн военной помощи, выделение которых Украине задерживал Трамп, Волкер ответил, что выступал против любых задержек по оказанию такой помощи.

Напомним, 19 ноября во время открытых слушаний в конгрессе сотрудник Совета национальной безопасности США Александр Виндман заявил, что ему трижды предлагали должность министра обороны Украины.

По словам Виндмана, президент России Владимир Путин непосредственно распространял "теорию заговора" о том, что Украина, а не Россия вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года, на которую потом неоднократно ссылался президент США Дональд Трамп и его окружение.

После этого бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк утверждает, что в шутку предлагал сотруднику Совета национальной безопасности США - подполковнику Александру Виндману - стать украинским министром обороны.

Справка: 25 сентября в Белом доме обнародовали стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Согласно ей, Зеленский заявлял, что генпрокурор - 100% его человек, а Евросоюз мало помогает Украине.

В США опубликовали жалобу информатора на разговор Трампа с Зеленским. Информатор рассказал, что новой украинской власти намекали на то, что встреча или телефонный звонок между Зеленским и Трампом будут зависеть от того, насколько президент Украины изъявит желание сотрудничать по тем вопросам, которые озвучивали тогдашний генпрокурор Юрий Луценко и адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Речь идет о расследовании против компании, где работал сын Джо Байдена.

После этого стало известно, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси планирует объявить начало процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Впоследствии СМИ "разнюхали", кто "слил" скандальный разговор Трампа и Зеленского.

3 октября бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который объявил об отставке, появился перед членами трех комитетов Конгресса для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

31 октября Конгресс США дал старт процедуре импичмента Трампа.

5 ноября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал сокращенные версии стенограмм показаний американского посла в Евросоюзе Гордона Сондленда и экс-спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера.

13 ноября в Конгрессе США стартовали публичные слушания по импичменту Трампа.