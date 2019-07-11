Иранские суда преследовали танкер Британии - США

Пять судов, предположительно принадлежащих иранскому корпусу стражей Исламской революции (КСИР), приблизились в среду к британскому танкеру в Персидском заливе и потребовали, чтобы экипаж остановил судно в иранских территориальных водах. Об этом сообщает Голос Америки.

"Вскоре прекратили эти попытки после предупреждения со стороны подошедшего британского военного корабля", - отмечается в сообщении.

В минобороны Великобритании это происшествие пока не прокомментировали.

Инцидент произошел почти неделю спустя после того, как британские морские пехотинцы высадились на борт иранского танкера Grace 1 рядом с Гибралтаром и задержали судно и экипаж по подозрению в нарушении перевозки нефти в Сирию, находящуюся под санкциями Евросоюза.

Днем в среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Великобританию ждут "последствия" в связи с захватом иранского танкера.

13 июня, в Оманском заливе, в стратегически важном районе неподалеку от побережья Ирана два нефтяных танкера пострадали в результате нападения. Поступили сообщения о трех взрывах на норвежском танкере Front Altair, кроме того атаке подверглось сингапурское судно Kokuka Courageous.

Предположительно, танкеры были атакованы с помощью торпед или магнитных мин. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.