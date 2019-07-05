Италия работает над отменой санкций ЕС против России, - премьер

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна работает над отменой санкций Евросоюза против России

Об этом он сказал после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает ANSA.

"Мы считаем, что санкции не являются самоцелью, мы считаем их временной мерой. И Италия работает над созданием условий для преодоления этого состояния отношений между ЕС и Россией, который является плохим и для ЕС, и для России", - отметил он.

Также они говорили о войне на Донбассе. Во время встречи Путин сказал, что вся ответственность за решение конфликта лежит якобы на Украине. Это заявление Конте мягко опроверг.

"Когда президент Путин, мой друг Владимир, говорит, что не все зависит от России, он слишком скромен. Правда в том, что Россия может сыграть важную роль в решении этого спора", - сказал он.

Напомним, в прошлом месяце в связи с несоблюдением условий Минских соглашений на Донбассе Европейский Союз решил продлить еще на полгода секторальные экономические санкции против России. Снятие этих санкций возможно только в случае полного выполнения Минских договоренностей. По материалам Еспресо TV