Израиль ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли с Украиной после выборов в Кнессет

Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной Израиль ратифицирует после выборов в Кнессет. Об этом в своем Twitter сегодня написала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Вчера президент Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли с Израилем. Верховная Рада приняла закон в прошлом месяце. После парламентских выборов в Израиле 17 сентября ожидается, что новый Кнессет ратифицирует закон", - написала Мендель, сооющает "Гордон".

21 января 2019 года в Иерусалиме соглашение было подписано. 11 июля 2019 года документ ратифицировала Верховная Рада.

Соглашение вступает в силу через 60 дней после даты последней дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга, что их внутренние юридические процедуры выполнены. Действие соглашения не распространяется на аннексированный Крым, а также неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до полного прекращения вооруженной агрессии России и восстановления конституционного строя в оккупированных регионах.

С момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные пошлины примерно для 80% украинских промышленных товаров, также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт, сообщали в Министерстве экономического развития и торговли Украины.