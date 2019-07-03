Канада запретила въезд жителям Донбасса с российскими паспортами

Канада сделает все необходимое, чтобы жители оккупированного Донбасса не смогли въехать на ее территорию с российскими паспортами.

Канада осуждает решение России выдавать российские паспорта украинским гражданам на территории оккупированного Донбасса.

Учитывая это, правительство страны сделает все необходимое, чтобы гарантировать, что эти паспорта не могут быть использованы для въезда на территорию Канады.

К слову, ранее во время конференции по поддержке реформ в Украине стало известно, что правительство Канады выделит Украине более $45 млн.

Из них $25 млн планируют предоставить для реализации инклюзивных и гендерно реагирующих реформ. Источник: Пресс-служба правительства Канады По материалам ICTV Факти