Климкин о причастности Украины к импичменту Трампа: Не очень веселая перспектива

Причастность Украину к возможному объявлению импичмента президенту США - "не очень веселая перспектива". Об этом на своей странице в Twitter написал бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

"Чтобы дальше не происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива. Но теперь все понимают, на что мы способны", - написал он.

Напомним, Конгресс США начал процедуру отстранения от власти президента США Дональда Трампа. Поводом для этого стали переговоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых он якобы поднял вопрос о расследовании деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына. Затем хозяин Белого дома разрешил опубликовать стенограмму переговоров с Зеленским. По материалам InfoResist