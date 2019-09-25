Клинтон поддержала импичмент Трампу

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон считает конституционной обязанностью Палаты представителей Конгресса США рассмотреть вопрос импичмента президента Дональда Трампа.

Бывшая соперница Трампа на президентских выборах заявила, что решение поддержать импичмент Трампа далось ей нелегко, информирует People.

По ее словам, это "чрезвычайная ситуация".

Клинтон считает, что попытки Трампа заручиться поддержкой президента Украины в ослаблении бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на потерю военной помощи, которая необходима Украине для защиты от друга Трампа Владимира Путина, - являются преступлением, которое влечет за собой импичмент.

Напомним, в США объявили о запуске процедуры импичмента Трампа.

Ранее Трамп заявил, что 25 сентября обнародует стенограмму разговора с Зеленским.

Издание The Washington Post сообщило, что Дональд Трамп пытался заставить президента Украины Владимира Зеленского продолжить расследование против компании Burisma, где работал сын его ключевого соперника на выборах Джо Байдена, используя давление частности в вопросе предоставления военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Ранее американские конгрессмены выступили с требованием предоставить им стенограмму разговора Трампа и Зеленского. В этот же требует и Байден.По материалам Слово і Діло.