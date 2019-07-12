Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Палата представителей США приняла поправку в оборонный бюджет на 2020 год, в который внесла запрет для американцев проводить любые сделки с российским госдолгом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.
С такой инициативой выступили демократы из Калифорнии Максин Уотерс и Брэдли Шерман.
Поправка в оборонный бюджет также "предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом", сказал Шерман перед конгрессменами.
Вместе с этим он отметил, что Вашингтону нужен механизм, который позволит "наказать Россию за то, что она сделала на предыдущих выборах, и сдержать ее". По его словам, эта поправка как раз делает это.
Проект бюджета будет подписывать президент США Дональд Трамп после того, как документ утвердит палата представителей и сенат.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов уверял, что россиянам не придется занимать за рубежом в 2019 году, если Соединенные Штаты наложат санкции на российский суверенный долг.