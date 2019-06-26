Конституционный суд Молдовы в полном составе ушел в отставку

Все шесть судей Конституционного суда Молдовы сегодня, 26 июня, подали в отставку. Об этом сообщается на сайте суда.

Как отмечается в сообщении, о прекращении полномочий и вакантных должностях судей Конституционного суда сообщается компетентным органам для назначения новых судей.

Согласно решению, судья Вячеслав Запорожан уполномочен пленумом Конституционного суда осуществлять административные полномочия главы суда до избрания нового руководителя.

Напомним, КС Молдовы 7, 8 и 9 июня вынес несколько решений: об окончании сроков формирования парламентской коалиции и утверждении правительства, о временном отстранении от должности президента, о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов. Однако затем он отменил эти решения.

Отметим, Венецианская комиссия при Совете Европы дала заключение по решению Конституционного суда Молдовы, который решил распустить парламент. Эксперты комиссии считают, что не было никаких условий для роспуска парламента в период 7-8 июня.

20 июня глава Конституционного суда Молдовы Михай Поалелунжь подал отставку. По материалам РБК-Украина