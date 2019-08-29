Королева Великобритании одобрила приостановку работы парламента

Королева Великобритании Елизавета II одобрила план премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента.

Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на Тайный совет Ее Величества.

Приостановка работы парламента (пророгация) вступит в силу между 9 и 12 сентября и продлится до 14 октября. По плану премьера Бориса Джонсона на 14 октября назначена речь королевы в парламенте, в которой она огласит программу правительства.

В среду правительство Великобритании обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента. Королева в последние несколько веков всегда следует советам министров.

В качестве предлога для приостановки работы парламента Джонсон использовал процедуру подготовки и обнародования новой программы правительства.

Этот шаг премьер-министра возмутил его оппонентов по вопросу о Brexit, которые составляют большинство в Палате общин. Они считают, что он лишит их возможности полноценно участвовать в процессе Brexit, и называют поведение главы правительства антиконституционным.

Джонсон подчеркивает: предположения о том, что намерение приостановить работу парламента вызвано желанием вывести Британию из Евросоюза без соглашения, "полная неправда".

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за выход страны из Евросоюза с 39 до 9 млрд фунтов стерлингов в случае "жесткого" Brexit.

Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit. По материалам Сегодня.