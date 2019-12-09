Кортеж из 19 машин: Путин разъезжал по Парижу на лимузине российского производства (видео)

В Сети появилась видеозапись, автор которой запечатлел перемещение кортежа президента РФ Владимира Путина по Парижу. Соответствующий ролик опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Судя по записи, кортеж российского лидера двигался в сопровождении многочисленных французских полицейских на мотоциклах к Елисейскому дворцу, где в эти минуты уже проходит саммит лидеров Украины, России, Германии и Франции в "нормандском формате". Примечательно, что правоохранители заранее перекрыли дорожное движение по маршруту, которым воспользовался кортеж Путина.

Также отметим, что кортеж российского президента состоял, по меньшей мере, из 19 автомобилей - в том числе микроавтобусы, карета скорой помощи и даже пожарная машина. Сам же Владимир Путин разъезжал по французской столице на лимузине Aurus российского производства.

Как отметил сам автор видео, движение кортежа было приостановлено из-за велосипедиста, который оказался на пути следования автомобилей. Лишь после требования покинуть проезжую часть велосипедист второпях отъехал в сторону.

из-за непредвиденно задержавшейся встречи наедине президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, график встречи в Париже кардинально пересмотрен. Так, по предварительному расписанию, четверо лидеров "нормандского саммита" будут общаться в закрытом зале в течение трех часов, после чего должны были провести совместную пресс-конференцию для журналистов. Однако теперь, согласно корректировкам внесенным Елисейским дворцом, "нормандская встреча" завершится, после чего состоится первая встреча тет-а-тет президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. После неограниченных по времени двухсторонних переговоров пройдет ужин на четверых лидеров, и только после него участники саммита выйдут к прессе. По материалам https://comments.ua/