Кристиан Лагард стала президентом Европейского центрального банка
Депутаты Европарламента поддержали кандидатуру Кристиан Лагард на пост президента Европейского центрального банка.
За кандиатуру Кристиан Лагард на пост президента Европейского центрального банка проголосовали 394 парламентария, против - 206 депутатов.
Обсуждение кандидатуры проходило в отсутствие Лагард на пленарной сессии в Страсбурге.
Заместитель главы Европейской комиссии по евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис отметил, что надеется на продолжение сотрудничества между Советом ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом после назначения Кристиан Лагард.
К слову, ранее Кристиан Лагард была министром внешней торговли Франции и министром экономики, финансов и занятости.
С июля 2011 года Лагард исполняла обязанности директора-распорядителя МВФ, став первой женщиной на посту. В феврале 2016 года была утверждена на второй мандат. По материалам Факты ICTV