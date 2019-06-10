Кризис в Молдове: два правительства провели параллельные заседания

В Молдове правительство проевропейской Майи Санду провел свое первое заседание в здании парламента, в то время как и.о. премьера от Демпартии Павел Филип провел параллельное заседание своего кабинета в здании правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NewsMaker.

Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которой предыдущая власть не признает.

На заседании правительства Санду собрались 7 из 12 министров. Они единогласно проголосовали за увольнение главы Держиснпектората полиции Александра Пынзаря. Глава МИД Андрей Нэстасе, который инициировал увольнение, заявил, что Пынзарь "служил уголовному олигархическому режиму".

После этого заседания правительства Санду завершилось. Новое правительство, легитимность которого признал Евросоюз, не смог провести заседание в здании Кабмина, поскольку новых министров туда не пускают. Здание окружено протестующими и сотрудниками полиции, которая продолжает подчиняться правительству Демократической партии во главе с Павлом Филипом.