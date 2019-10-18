Лагард возглавила Европейский центральный банк

Европейский совет назначил бывшего главу Международного валютного фонда Кристин Лагард на должность президента Европейского центрального банка. Соответствующая информация была обнародована на официальном сайте Европейского совета.

Лагард сменит на этом посту Марио Драги с 1 ноября. Возглавлять ЕЦБ она будет восемь лет без возможности продления.

Стоит отметить, что 2 июля 2019 года Европейский совет одобрил кандидатуру Кристин Лагард на пост президента Европейского центрального банка. Совет по экономическим и финансовым вопросам выпустил официальную рекомендацию 9 июля 2019 года. Европейский парламент и Европейский центральный банк представили свои мнения в Европейский совет соответственно 17 сентября 2019 года и 25 июля 2019 года. По материалам MIGnews.com.ua