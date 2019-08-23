Лидеры стран мира поздравили Зеленского с Днем Независимости

По случаю 28-й годовщины Независимости Украины в адрес президента Владимира Зеленского поступили поздравления от президентов США и Франции, а также королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, президент Дональд Трамп отметил неизменность позиции США в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

"В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути перемен", - отметил в своем поздравлении президент США.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника - вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народу Украины в грядущие годы", - сказано в тексте поздравления от королевы Великобритании Елизаветы II.

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении отметил, что Франция остается вместе с Украиной для восстановления мира на востоке страны.

"Я приветствую Вашу инициативность и решительность, направленные на скорейшее достижение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить Вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках Нормандского формата и в переговорах с Россией", - отметил президент Франции.

"Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем скорее в Украину вернется мир", - добавил Эммануэль Макрон.

Поздравления поступили и от ряда лидеров других стран мира, отмечает пресс- служба главы украинского государства.

Напомним, ранее посольство США поздравило Украину с годовщиной независимости стихом Лины Костенко.

Премьер Великобритании Борис Джонсон и британские дипломаты поздравили украинцев с Днем Независимости, зачитав текст песни Тараса Петриненко "Украина". Джонсон завершил обращение словами "Слава Украине!". По материалам LB.ua