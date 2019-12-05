Лукашенко не намерен создавать с Россией "дружественное государство"

Президент Беларуси Александр Лукашенко настаивает на независимости страны и заявляет, что республика не будет входить в состав России.

Об этом в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь VI и VII созывов заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России. Главное запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться", - сказал Лукашенко, выступая в четверг перед парламентариями VI и VII созывов.

Он добавил, что "если никто не претендует, никто не собирается нас захватывать, то зачем самим это добро - независимость и суверенитет - кому- то нести и отдавать". "Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья", - подчеркнул лидер Беларуси.

Он также заявил, что не намерен подписывать документы об интеграции с РФ, которые могут принести вред его стране. Кроме того, белорусский президент рассказал, что работа над программой действий по углублению интеграции двух стран в рамках Союзного государства и пакетом "дорожных карт", а также соглашениями по "чувствительным для обеих сторон вопросам" находится в завершающей стадии.

Одновременно глава государства акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти, в том числе по поводу поставок Россией "грязной" нефти (загрязненной хлоридами) по нефтепроводу "Дружба" весной 2019 года. По материалам онтракты.ua