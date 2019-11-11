Лукашенко впервые после отмены санкций посетит с официальным визитом в ЕС

Президент Беларуси посетит Австрию.

Многолетний президент Беларуси Александр Лукашенко впервые с 2016 года, когда были отменены визовые санкции Евросоюза в отношении него и его окружения, посетит страну ЕС. Как передает белорусское агентство "БЕЛТА", белорусский лидер приедет с визитом в Австрии 11-12 ноября.

Предполагается, что во время визита белорусский лидер обсудит с австрийским руководством "экономические и гуманитарные отношения двух стран".

Отметим, что за 25 лет правления свой первый официальный визит в страны ЕС Александр Лукашенко совершил в1996 году - тогда он посетил Францию. Кроме того, Лукашенко в 2012 году неофициально ездил в Австрию, отдыхал в горах, и дважды был в Ватикане (в 2015-2016 годах), где встречался с папой Римским.

И хотя визовые санкции Евросоюза с президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения были сняты в 2016 году, а сам президент Беларуси получил несколько приглашений, однако он так и не воспользовался возможностью рабочих поездок и официальных визитов в страны ЕС.

По материалам Белта, Зеркало недели. Украина.