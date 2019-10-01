Макрон заявил о полной поддержке возвращения РФ в ПАСЕ

Во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддержал возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Об этом Макрон заявил во время выступления на заседании ПАСЕ во вторник в Страсбурге.

Макрон подчеркнул, что Комитет министров СЕ принял решение, чтобы Россия осталась, и это позволило "вернуться к нормальному функционированию Совета Европы", сообщает "Европейская правда".

По мнению Макрона, российский народ очень близок к европейскому гуманизму. Он также добавил, что без возвращения РФ Европу ждали бы "негативные, плохие последствия".

Макрон также отметил, что возвращение РФ позволит решить немало конфликтных вопросов, в частности в Приднестровье, на Кавказе, в Грузии и в Украине.

Ранее половина литовской делегации объявила о бойкоте сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в поддержку Украины из-за возвращения Российской Федерации.

Напомним, член украинской делегации в ПАСЕ Гончаренко поблагодарил делегацию Грузии, которая поддержала решение не участвовать в официальных мероприятиях нового открытия сессии ПАСЕ. По материалам ASPI