Выступая на конференции в Польше, вице-президент США Майк Пенс призвал союзников из Европейского союза прекратить действие ядерного соглашения с Ираном и предупредил о дальнейших санкциях США в отношении Тегерана

Об этом сообщает AFP.

"Пришло время, чтобы наши европейские партнеры вышли из иранского ядерного соглашения и присоединились к нам, поскольку мы делаем экономическое и дипломатическое давление, необходимое для того, чтобы дать иранскому народу, региону и миру мир, безопасность и свободу, которых они заслуживают", - сказал Пенс.

Он назвал Иран "самой большой угрозой миру и безопасности на Ближнем Востоке" и обвинил духовной режим в сговоре с целью "нового Холокоста" с его региональными амбициями.

Пенс осудил новую инициативу Франции, Германии и Великобритании, направленную на то, чтобы европейский бизнес продолжал работать в Иране, несмотря на восстановленные санкции США.

"Это опрометчивый шаг, который только усилит Иран, ослабит ЕС и еще больше увеличит расстояние между Европой и Соединенными Штатами", - сказал Пенс.

Конференцию в Варшаве организовали США, на ней, в частности, присутствовали представители Израиля и высокопоставленные арабские лидеры, которые конфликтуют с Ираном.

Иран утверждает, что мера направлена против его правительства и назвал встречу американским антииранским "цирком", целью которого является "демонизировать" Иран.

Как известно, в начале мая Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного 2015 между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.

Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Позже Вашингтон расширил санкции против Ирана, требуя от государств- союзников прекратить покупать иранскую нефть и угрожая санкциями в отношении компаний, сотрудничать с Ираном.

Другие страны-подписанты соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить действующие договоренности.