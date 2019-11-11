Меркель и Путин сегодня обсудят ситуацию в Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник проведут телефонный разговор, одной из тем которого будет Украина. Об этом журналистам заявил помощник Путина Юрий Ушаков, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня... в 17:30 мск (16:30 по киевскому времени - ред.) состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: украинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии", - сказал представитель Кремля.

Он не исключил, что лидеры могут, в частности "затронуть вопрос проработки саммита в нормандском формате", пишет агентство.

Напомним, ранее источник в Офисе Президента Украины сообщил, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России может состояться 24 или 26 ноября.