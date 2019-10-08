Меркель не поддержала предложения Джонсона по сделке с ЕС

Сделка по выходу Британии из ЕС (Brexit) стала "по сути невозможной" после телефонного разговора между премьером Борисом Джонсоном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник в офисе премьера Британии.

По источникам издания, Меркель не поддержала предложения Джонсона по соглашению. Кроме того, она добавила, что соглашение никогда не будет возможным, если Северная Ирландия не останется в таможенном союзе.

"Переговоры в Брюсселе близки к срыву, несмотря на то, что Британия прошла долгий путь", - сказали в офисе премьера.

Напомним, ЕС должен принять решение по Brexit до конца этой недели. В частности, должно быть принято решение относительно того, будет ли возможным обновленное соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Джонсон настаивает, чтобы решение было принято до 19 октября.

Отметим, что премьер-министр Ирландии Лео Варадкар хочет встретиться премьером Великобритании на следующей неделе, чтобы попытаться найти решение по сделке. По материалам "День".