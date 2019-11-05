Ангела Меркель поддерживает строительство газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию через Балтийское море. Она называет две причины. Первая состоит в том, что, по ее мнению, Германии было бы выгодно, если бы газ поступал на Запад не через Украину, а по Мекленбургу - Передней Померании. Это и транзитные сборы, и рабочие места, и сильная позиция на рынке. Вторая причина стратегическая: России нужен партнер. И если Европа откажется, то Путину придется сделать ставку на Китай, что приведет к потере влияния.

Однако Меркель известны и аргументы против "Северного потока - 2". Она знает, что этот новый балтийский трубопровод может вытеснить с рынка нынешние трубопроводы через Украину. Эта страна и так страдает от российского вторжения на востоке. А теперь ей угрожает еще и потеря миллиардных транзитных сборов. Без трубопроводов Украина оказалась бы под угрозой и в стратегическом плане: Россия могла бы перейти к эскалации войны, не рискуя при этом разрушить свои экспортные каналы.

Эта опасность актуальна не только для Украины, но и для Европы. Нынешняя война вынудила миллионы людей покинуть страну, а новая эскалация могла бы сделать беженцами еще миллионы - и это непосредственно на границе с ЕС. Кроме того, успех на Украине мог бы побудить Путина к дальнейшим авантюрам. Ведь в Эстонии и в Латвии живут русскоязычные меньшинства.

Тем временем "Северный поток - 2" почти готов, и Дания как раз дала разрешение на строительство в своих водах его последнего участка. Теперь строительство трубопровода почти невозможно остановить. Однако процедура выдачи разрешений в Германии и в ЕС еще не завершена. Эти правила могут оказаться для России выгодными или невыгодными. Идут переговоры, и Еврокомиссия хочет уговорить Москву гарантировать Украине на договорной основе сохранение хотя бы части ее нынешней доли на рынке. И скоро здесь должна будет сказать свое слово будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

У Меркель есть причины поддерживать проект трубопровода в Балтийском море. Но сейчас важно ограничить вредоносные последствия. Если ЕС еще пытается спасти для Украины то, что может быть спасено, Германия не должна оставаться в стороне. По материалам Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия)