Меркель пригласила Гончарука в Берлин
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с избранием на пост главы правительства и позвала его на встречу в Берлин. Об этом Меркель сообщила в открытом письме к Алексею Гончаруку, сообщает РБК-Украина.
Меркель отметила, что Германия поддерживает Украину относительно ключевых реформ в области правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией.
"Германия хочет работать в тесном диалоге по многим вызовам, стоящим перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина сформировала свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Германия заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.
Также Меркель пригласила Гончарука на встречу в Берлин.
"Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", - сообщила Меркель.