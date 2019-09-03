Меркель пригласила Гончарука в Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с избранием на пост главы правительства и позвала его на встречу в Берлин. Об этом Меркель сообщила в открытом письме к Алексею Гончаруку, сообщает РБК-Украина.

Меркель отметила, что Германия поддерживает Украину относительно ключевых реформ в области правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией.

"Германия хочет работать в тесном диалоге по многим вызовам, стоящим перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина сформировала свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Германия заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.

Также Меркель пригласила Гончарука на встречу в Берлин.

"Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", - сообщила Меркель.