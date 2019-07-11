МИД Австрии обдумывает целесообразность экстрадиции Фирташа в США

Министерство иностранных дел Австрии изучает вопрос выдачи Соединенным Штатам Америки украинского олигарха Дмитрия Фирташа, в частности, анализирует, соответствует ли его экстрадиция национальным интересам.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Министерство юстиции Австрии.

Отмечается, что МИД Австрии должен сформировать Минюсту свою официальную позицию по вопросу экстрадиции Фирташа.

Согласно австрийскому законодательству, министр юстиции должен принимать решение "с учетом интересов и международных обязательств Республики Австрия". Именно с этой точки зрения вопрос экстрадиции должен оценить МИД.

В то же время в австрийском МИД не уточнили временные рамки рассмотрения вопроса и о то, проводятся ли по данному поводу консультации с Вашингтоном.

В 2014 году в США было открыто дело против Фирташа. Его подозревают в даче взятки в 18,5 млн долларов индийским чиновникам за добычу титановой руды, которую потом планировали продавать в США. В тот же год по запросу Минюста США он был задержан, однако вскоре освобожден из-под стражи за рекордные 125 млн евро.

25 июня этого года Верховный суд Австрии дал разрешение на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. По материалам УНИАН.