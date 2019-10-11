Министра энергетики США обязали предоставить документы по делу об Украине

Председатели трех комитетов Палаты представителей Конгресса США обязали министра энергетики США Рика Перри предоставить документы, касающиеся расследования дела импичмента Дональда Трампа.

Об этом говорится в совместном письме глав комитетов по разведке Адама Шиффа, международных дел Элиота Энгеля и надзора Элайджа Каммингса, которые ведут расследование Палаты представителей, опубликованном на сайте комитета палаты представителей.

"В последнее время в публичных сообщениях возникают вопросы о роли, которую вы, возможно, сыграли в передаче или усилении решительного послания Президента США к Президенту Украины", - отмечается в обращении.

"Эти сообщения вызвали серьезные вопросы относительно ваших усилий надавить на украинских чиновников, чтобы изменить структуру управления в украинской государственной энергетической компании (НАК Нафтогаз Украины - ред.) в пользу лиц, связанных с попытками Руди Джулиани втянуть украинских чиновников в наши выборы 2020 года", - отмечается в письме.

Демократов также интересует документальное подтверждение усилий Перри, направленных на то, чтобы убедить Президента Украины заменить членов правления НАК "Нафтогаз".

Министра энергетики США просят рассказать Конгрессу о его роли в организации июльского телефонного разговора Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Крайний срок предоставления документов - 18 октября.

Информация о повестке Перри появилась через несколько часов после того, как демократы выдали повестки двум бизнесменам и клиентам Джулиани - Льву Парнасу и Игорю Фруману, которые были арестованы в среду по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании.

Напомним: в конце сентября демократы в Палате представителей начали формальную процедуру импичмента президента США. Они настаивают, что он мог давить на украинское руководство с целью инициирования расследования против Джо Байдена, главного политического оппонента Трампа на президентских выборах в США. По материалам Укринформ.