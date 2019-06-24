NASA отыскало вероятные признаки жизни на Марсе

NASA обнаружила вероятные признаки жизни на Марсе. По крайней мере, микроскопической. Марсоход зафиксировал там нетипично высокое количество метана в воздухе.

А это может свидетельствовать о наличии микробов, ведь на Земле этот газ в основном выделяют именно живые организмы.

Интересно, что на Марсе из-за солнечного света и химических реакций молекулы геологического метана разрушились бы за несколько веков. Поэтому ученые предполагают, что этот газ появился там относительно недавно, сообщили The New York Times.

Впрочем, по другой версии, метан образовался еще миллионы лет назад и сейчас выходит наружу из разломов на поверхности планеты.

Марсоход зафиксировал на Марсе нетипично высокое количество метана в воздухе

В связи с находкой, ученые NASA даже отменили свои выходные, чтобы провести дополнительные исследования. Повторные результаты будут готовы уже 24 июня.