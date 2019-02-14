НАТО не будет размещать новые ракеты с ядерными боеголовками наземного базирования в Европе – Столтенберг
В НАТО обсуждают меры, которые нужно будет предпринять прекращения действия ДРСМД, однако речь в любом случае не будет идти о размещении в Европе новых ракет наземного базирования с ядерным боезарядом, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Нет намерения размещать новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками в Европе", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Генсек заявил, что на данном этапе не намерен комментировать, как альянс отреагирует в случае прекращения действия ДРСМД, но отметил, что эти меры будут носить исключительно оборонительный характер.
"НАТО не хочет новой гонки вооружений", - добавил Й.Столтенберг