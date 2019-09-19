НАТО утратило военное превосходство над Россией - генерал США

Альянс понимает это и старается принять соответствующие меры.

Превосходство Организации Североатлантического Договора над Россией, которое появилось у НАТО после распада СССР, ныне утеряно, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, подводя итоги прошедшего в Словении саммита глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, передает РБК.

"Россия является конкурентом, и превосходство НАТО над возрождающейся Россией потеряно", - заявил американский генерал.

Данфорд отметил, что в Альянсе прекрасно понимают сложившуюся ситуацию, поэтому еще в мае 2019 года разработали и приняли новую стратегию НАТО.

Напомним, аналитики Международного института стратегических исследований (IISS) уверены, что большинство сценариев, которые предусматривают вооруженное неядерное противостояние НАТО и РФ без вмешательства США на стороне Альянса, заканчиваются победой Москвы.

Замминистра иностранных дел РФ Грушко 16 апреля заявил о полном прекращении по гражданской и военной линиях сотрудничества между Россией и НАТО. Российский дипломат в понедельник обвинил НАТО в отказе "от позитивной повестки дня" в отношениях с Россией.

НАТО заморозил контакты с Россией в 2014 году после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины. По материалам РБК, Зеркало недели. Украина