НАТО значительно увеличит военное присутствие в Черном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе изучают вопрос о возможном увеличении присутствия в регионе Черного моря.

"Мы изучаем, можем ли мы и дальше наращивать наше присутствие в Черном море", - сказал генсек в четверг после совещания министров обороны стран НАТО.

Столтенберг сообщил об этом, говоря о том, что в альянсе рассматривают возможности усиления поддержки Украины.

"Через несколько дней корабли НАТО в Черном море примут участие в учениях", - напомнил он.

По его словам, НАТО в рамках поддержки Украины уже значительно нарастила присутствие в море, воздухе и на земле в регионе Черного моря.

Ранее Украина передала Альянсу запрос о поддержке в Черном море перед встречей министров обороны 13-14 февраля. Запрашиваемая помощь касается совместных учений, финансовой, политической и демонстративной поддержки. Среди прочего Украина надеется на создание в рамках НАТО отдельного пакета помощи Военно-морс