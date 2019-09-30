Названо имя следующего президента ПАСЕ

Следующим президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) станет Рик Дамс из группы либералов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член делегации в ПАСЕ от Украины Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, соответствующее решение было принято на сессии ПАСЕ 30 сентября.

"Это следует из сегодняшнего решения группы либералов, которая единогласно поддержала его кандидатуру в президенты ПАСЕ. Полномочия действующего президента Ассамблеи Мари-Лилиан Паскье заканчиваются в январе следующего года и право предложить кандидатуру президента переходит к группе либералов (ALDE)", - написал Гончаренко .

Рик Дамс вступит в должность в 2020 году.

Ранее сообщалось, что грузинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы во главе с первым вице-спикером парламента Тамарой Чугошвили выступила против восстановления права голоса России в ПАСЕ. По материалам https://aspi.com.ua