Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище во время выступления из-за запуска ракеты из сектора Газа

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище в городе Ашкелон после запуска ракеты из сектора Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Haaretz.

Так, пресс-служба Армии обороны Израиля (IDF) сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа вечером 25 декабря.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал на предвыборном мероприятии в городе Ашкелон на юго-западе страны, когда сработали сирены воздушной тревоги.

"Во время Хануки, фестиваля чудес, современное чудо Израиля "Железный купол" (тактическая система ПРО - ред.) - только что перехватила в воздухе ракету, выпущенную из Газы по израильским гражданам", - говорится в сообщении армии обороны Израиля.

Издание также опубликовало видео, на котором после получения информации о запуске ракет Нетаньяху оставляет сцену. Их с женой доставили в соседнее убежище, а позже Нетаньяху вернулся на сцену и продолжил свое выступление.

Вернувшись на сцену из бомбоубежища, израильский премьер обратился к тем, кто запустил ракеты: "Человек, который выпустил ракету в прошлый раз, больше не с нами. Человек, который сделал это в этот раз, должен начать собирать вещи".

Напомним, самолеты ВВС Израиля поразили в четверг несколько целей в секторе Газа, принадлежащих радикальному движению ХАМАС. Это было сделано в ответ на атаку на еврейское государство с этой территории.

On Hanukkah, the festival of miracles, Israel's modern miracle-the Iron Dome-just intercepted a rocket mid-air after it was fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/IuuAfIIGv1 - Israel Defense Forces (@IDF) December 25, 2019