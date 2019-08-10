The New York Times: Обвиненный в секс-торговле детьми миллиардер покончил с собой

В субботу, 10 августа, американский финансист, миллиардер Джеффри Эпштейн, которому ранее были предъявлены обвинения в секс- торговленесовершеннолетними, покончил с собой в камере СИЗО Манхэттена. Об этом сообщает The New York Times.

Известно, в прошлом месяце федеральные прокуроры Манхэттена обвинили 66- летнего Эпштейна в незаконной торговле девушками в возрасте 14 лет.

Отмечается, что в еще в 2007 году Эпштейна обвиняли в сутенерстве и принуждении нескольких десятков несовершеннолетних к проституции.

Расследование велось в 2002-2005 годах. Тогда Эпштейн пошел на сделку со следствием - его делом занимался Алекс Акоста, который тогда был прокурором Южной Флориды. В результате тот просидел в тюрьме лишь 13 месяцев.

В ноябре 2018 года газета The Miami Herald опубликовала собственное расследование, посвященное делу Эпштейна и роли Акосты в нем. Журналистам удалось найти около 60 жертв насилия со стороны Эпштейна. В феврале 2019 года судья окружного суда по Южной Флориде Кеннет Марра постановил, что сокрытие информации от жертв было незаконным.

Так, 7 июля Эпштейна задержали. По версии следствия, Эпштейн получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек. Миллиардер не признал вину. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси потребовали от него уйти в отставку. Позже министр труда США Алекс Акоста объявил об отставке из-за скандала вокруг Эпштейна.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр труда США Александр Акоста подал в отставку. Причиной стал скандал с предпринимателем и миллиардером Джеффри Эпштейном, которого обвинили в торговле людьми и совращении малолетних.