Новоизбранные Сейм и Сенат Польши проведут первое совместное заседание

12 ноября в Польше состоится первое совместное заседание новоизбранных Сейма и Сената Польши. Таково было решение президента Польши Анджея Дуды, передает Укринформ.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь Дуды Блажей Спихальський, глава польского государства выступит на торжественном заседании парламента нового созыва.

Президент также назначил маршалков-старейшин, которые будут открывать заседание Сейма и Сената. В нижней палате это сделает экс-министр национальной обороны Антоний Мацеревич, а в верхней палате - сенатор Барбара Борис-Даменцка.

Как сообщалось, парламентские выборы в Польше состоялись 13 октября. По их результатам в Сейме уверенную победу одержала правящая партия "Право и Справедливость", которая вновь сформирует однопартийное правительство.

В то же время в выборах в Сенат с минимальным перевесом победила оппозиция.

Победив на выборах, лидер партии "Права и справедливости" Ярослав Качиньский сказал: "Впереди нас ждут четыре года тяжелой работы. Польша должна измениться больше, она должна меняться к лучшему".

Общенациональная явка на выборах составила 61,1% избирателей.

Поляки избирали 640 депутатов и 100 сенаторов. Всего было выдвинуто 5 тыс. 112 кандидатов в депутаты - в среднем по 11 кандидатов на одно место.

На выборах в Сенат в общей сложности 278 кандидатов баллотировались по 100 одномандатным округам. По материалам Укринформ, Зеркало недели. Украина