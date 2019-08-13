NYT: Вибух на військовому полігоні в Росії стався під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою

Вибух на військовому полігоні під Северодвінськом Архангельської області стався під час випробування російськими військовими прототипу крилатої ракети з ядерною силовою установкою "Буревісник".

Саме цю ракету президент Росії Володимир Путін анонсував в лютому цього року, повідомила американська газета The New York Times з посиланням на дані розвідки Сполучених Штатів, пише ZN,UA.

Росія називає цю ракету 9М730 "Буревісник", НАТО позначив її як SSC-X-9 Skyfall.

Експерти з США в галузі ядерної енергетики раніше заявляли, що підозрюють, що випадковий вибух і викид радіації на півночі Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою "Буревісник".

Раніше стало відомо, що у результаті потужного вибуху на військовому полігоні в Архангельській області Росії загинуло п'ять співробітників держкорпорації "Росатом", ще троє були серйозно поранені. У "Росатомі" заявили, що проводилися випробування рідинної реактивної двигунної установки. Уточнювалося, що трагедія сталася в період робіт, "пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинній двигунній установці".

Після вибуху на полігоні в Архангельській області було зафіксовано короткочасне підвищення радіаційного фону. Спочатку Міноборони РФ спростувало цю інформацію. Мерія Сєверодвінська повідомила про зворотне, але потім видалила повідомлення. "Грінпіс" навів дані МНС, які показали, що рівень радіації виріс у 20 разів вище за нормальний рівень у Сєверодвінську.