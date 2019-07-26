ООН просит Украину и РФ не повышать напряжение в море

Организация объединенных наций просит страны воздержаться от эскалации конфликта в море

Об этом сообщает Укринформ.

В ООН знакомы с тем, что Украина задержала российский танкер, но пока не имеют независимой оценки обстоятельств инцидента и призывают стороны воздержаться от эскалации.

В то же время в ООН напомнили о задержанных ранее Россией украинских моряках и кораблях.

Представитель генсека ООН добавил, что ранее ООН уже выражала обеспокоенность захватом Россией украинских моряков и судов.

25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В РФ назвали незаконным задержание российского танкера.

СБУ обнародовала видео задержания российского танкера.

Моряков с задержанного СБУ российского танкера отпустили. Позже в ведомстве объяснили, почему моряков отпустили: "Украина - правовое государство" Российский танкер Neyma заходил в Измаил под российским и украинским флагами. По материалам Еспресо TV