Оскорбившего Путина ведущего грузинского телеканала отстранили от работы

Ведущего грузинского телеканала "Рустави-2" Гиорги Габунию отстранили от работы на два месяца. 7 июля он в прямом эфире обратился к президенту России Владимиру Путину на русском языке, используя нецензурные выражения.

Решение об отстранении журналиста принял саморегулируемый орган телеканала "Рустави-2". Ограничение распространяется также на все программы, которые готовит или принимает Габуния, сообщает "Настоящее время".

После эфира, в котором ведущий обратился к российскому президенту, "Рустави- 2" на несколько часов приостановил вещание. Перед зданием телеканала собрались люди, которые требовали увольнения гендиректора канала и журналиста. По словам руководства "Рустави-2", звучали радикальные призывы.

Утром 8 июля канал снова вышел в эфир.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила "упоминание провокационных и оскорбительных терминов в адрес главы соседнего государства". Премьер- министр Грузии Мамука Бахтадзе раскритиковал программу в своем Твиттере. Генеральный директор "Рустави-2" ранее заявлял, что считает недопустимым мат в эфире телеканала. При этом он отметил, что расценивает заявление премьер-министра страны как вмешательство в дела телеканала и попытку цензуры.

МИД России 8 июля назвал слова ведущего "Рустави-2" "неприемлемыми выпадами" и "выходкой".

Напомним, в Грузии с 20 июня проходят массовые протесты. Поводом для них стал инцидент с депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым, который в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия в стенах грузинского парламента сел в кресло спикера. Это возмутило грузинскую оппозицию и гражданское общество.