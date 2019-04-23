Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяло "Исламское гоударство"

Террористическая группировка "Исламского государства" взяли ответственность за теракты на Шри-Ланке, в результате которых погибли по меньшей мере 321 человек.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 23 апреля.

При этом группировка не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.

Ранее СМИ возложили ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке на группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальное единение").

Как сообщалось, всего на Шри-Ланки произошли девять взрывов. Погибли по меньшей мере 321 человек, среди них 45 детей. Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за стрельбу в мечетях Новой Зеландии, где погибли 50 человек.

По подозрению в организации взрывов задержаны 40 человек. По материалам Контракты.ua