Панамская прокуратура открыла производство против Портнова

Панамская прокуратура открыла производство по заявлению адвокатов пятого президента Украины Петра Порошенко против экс- заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова. Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Так, 13 октября было зарегистрировано производство по заявлению адвокатов Порошенко против Портнова за совершение им преступления, предусмотренного статьей 384 Уголовного кодекса Панамы за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного преступления", - сказал Новиков.

По его словам, решение принятое панамской прокуратурой является правильным, обоснованным и является примером для Государственного бюро расследований Украины.

Также адвокат Порошенко Игорь Головань отметил, что надеется, что панамские коллеги смогут быстро привлечь Портнова к ответственности.

"Далекая Панама довольно быстро дала надлежащую оценку выдумкам, которые пишет господин Портнов. Мы очень надеемся, что наши панамские коллеги быстрее, чем мы здесь, справятся с тем, чтобы привлечь к установленной панамским законом ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении, за клевету, за распространение так называемых фейк ньюс. Потому что, насколько мы поняли наших коллег, такие вещи являются уголовно наказуемыми в Панаме", - рассказал Головань

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов не имеет никакого отношения к нынешней власти.