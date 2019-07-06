Папа Франциск: На Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью лжи
Папа римский Франциск на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным принял, в Ватикане украинских епископов и осудил войну на Донбассе.
Об этом пишет DW.
В этом регионе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций и сопровождающаяся попытками "втянуть в дело и религиозный аспект", сказал римский первосвященник. При этом понтифик не упомянул Россию.
Франциск призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности.
Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится в субботу.
Напомним, ранее Папа Римский Франциск и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Украине.