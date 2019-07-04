Папа Римский и Путин обсудили ситуацию в Украине (фото)
Папа Римский Франциск и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Украине.
Об этом сообщает Vatican News.
"Были рассмотрены некоторые важные вопросы, касающиеся жизни Католической церкви в РФ. После этого стороны остановились на вопросах экологии и на некоторых актуальных темах в международных отношениях, с особым вниманием к Сирии, Украины и Венесуэле", - говорится в сообщении. Читайте также: Путин на час опоздал на встречу с Папой Римским - СМИ
Как сообщалось, встреча Папы Римского с Путиным состоялась в Ватикане в четверг, 4 июля. При этом СМИ писали, что Путин на час опоздал на нее.
Это вторая встреча Путина и Папы Римского за последние четыре года, предыдущая была 10 июня 2015 года. На ней Путин также опоздал на час, объяснив задержку пробками в Милане и Риме и "длительными переговорами" с премьером Италии.
Фото: Vatican Media
По материалам Укринформ.