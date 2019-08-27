Партии Италии не могут определиться с кандидатом на пост премьера

Итальянские политические партии "Движение пяти звезд" и Демократическая партия не смогли договориться о кандидате на пост премьер-министра нового парламентского большинства, сообщает Радіо Свобода.

"Движение пяти звезд" выступает за продолжение работы Джузеппе Конте. Демократы настаивают на выборе альтернативного кандидата. Если партии не договорятся между собой, президент Италии Серджо Маттарелла должен распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Маттарелла сегодня, 27 августа, начал новый раунд политических консультаций. Встречи с представителями основных партий назначены на среду. Первый раунд консультаций завершился на прошлой неделе. За это время партии должны были договориться по вопросу формирования альтернативной парламентского большинства.

Джузеппе Конте возглавлял правительство Италии с 1 июля 2018 года и покинул пост 20 августа. Он был независимым премьер-министром в правительстве, сформированном в результате коалиции популистской партии "Движение пяти звезд" и правопопулистской "Лиги". Конте объяснил свое решение об отставке расколом между партиями.

Формальным моментом начала правительственного кризиса стало голосование "Лиги" вместе с оппозицией за строительство высокоскоростной железной дороги во Францию - вопреки позиции "Движения пяти звезд". По м атериалам Крым.Реалии.