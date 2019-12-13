Партия Джонсона побеждает на выборах в Великобритании

Консервативная партия, лидером которой является действующий премьер-министр Борис Джонсон, по данным экзит-пола, побеждает на выборах. Об этом пишет Reuters.

По данным экзит-пола, консерваторы берут 368 мест в парламенте. Этого им достаточно для формирования большинства.

Джонсон уже разослал электронные письма своим сторонникам, заявив, что без них ничего бы не получилось.

Если партия премьера наберет прогнозируемое количество мест, то Джонсон сможет быстро ратифицировать соглашение о Brexit и выйти из Европейского Союза до 31 января.

Джонсон уже поздравил консерваторов с победой и поблагодарил тех, кто поддержал партию.

Ведущими конкурентами на выборах стали премьер-министр Борис Джонсон, который говорит, что выведет Великобританию из Европейского Союза до 31 января, и лидер оппозиции Джереми Корбин, который обещает очередной референдум по Brexit. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его соглашение по Brexit, ведь он обещал совершить выход еще 31 октября.

30 октября 438 депутатов Палаты общин приняли законодательство, которое проложило путь к первым декабрьским выборам с 1923 года. Консервативную партию Джонсона в течение кампании критиковали за использование обманчивой тактики в социальных медиа, в то время как Лейбористская партия Корбина стремилась выиграть голосованияе обещая обложить налогом богатых, увеличить государственные расходы, а также национализировать железнодорожную отрасль и водопроводные компании. По материалам РБК-Украина.