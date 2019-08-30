Пентагон одобрил выделение $250 млн военной помощи Украине
Пентагон после проведения проверки программы военной помощи позволил выделить Украине 250 миллионов долларов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
"Департамент Пентагона рассмотрел пакет внешней помощи (для Украины) и поддерживает его", - заявил изданию высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.
Выделение данной суммы Украине в этом году утвердил Конгресс США. Затем вслед за Палатой представителей это решение поддержал Сенат США.
Провести проверку программы финансирования системы безопасности в Украине поручил своей команде президент США Дональд Трамп.
Напомним, Зеленский не встретится с Трампом в Варшаве - президент США отменил визит. По матреиалам UATV