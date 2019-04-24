Песков рассказал, как Путин будет строить отношения с Зеленским

В Москве будут ждать заявлений и действий Зеленского. Пока "слишком много белых пятен", заявил Песков.

Президент России Владимир Путин будет выстраивать российско-украинские отношения после заявлений и действий нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий [Зеленского] будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины... Мы уже говорили о том, что пока много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента Украины к основополагающим вопросам на повестке дня двусторонних российско-украинских отношений ", - сказал Песков.

Вместе с тем, пресс-секретарь Путина отказался ответить на вопрос, как будут строиться отношения, если слова и действия Зеленского не устроят Москву.

"На языке дипломатов это называется "эвентуальные рассуждения. Они вряд ли уместны, тем более в такой чувствительной сфере, как российско-украинские отношения", - сказал он.

Как сообщалось, ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер поддержал прямой диалог Зеленского и Путина. Позже советник Зеленского выступил против переговоров с Путиным. Сам Зеленский на это счет никаких заявлений не делал. По материалам Корреспондент.net