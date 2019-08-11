Под Архангельском после ядерного взрыва на военном полигоне погибли 5 сотрудников, 15 пострадали

В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации "Росатом", а еще трое сотрудников получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Об этом сообщили в пресс-службе "Росатома".

Происшествие произошло 8 августа во время работ, связанных с инженерно- техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. Полигон, на котором это случилось, находится у села Нёнокса, которое расположено на побережье, в 40 километров от города Северодвинск, сообщает Корабелов.инфо.

После происшествия участок Двинской губы Белого моря, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв, закрыли на месяц для свободного плавания, писал "Интерфакс.

Мэрия Северодвинска сообщила, что после инцидента в городе ненадолго повышался радиационный фон, но затем он нормализовался. В Роспотребнадзоре заявили, в Северодвинске постоянно работалишесть мониторинговых станций ведомства, замеры проводились раз в час, угрозы здоровью населения там нет.

Предварительно известно о 15 пострадавших от взрыва в воинской части. Шесть человек в критическом состоянии. Их с помощью вертолетов сначала доставили в больницы Архангельска, через день транспортировали в Москву.

Авария на военном полигоне в Архангельской области 8 августа, при которой погибли сотрудники "Росатома" и Минобороны, могла произойти в результате взрыва ракетного двигателя с использованием ядерного топлива. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на американских экспертов.

По словам этих экспертов, авария произошла скорей всего при испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой о которой упоминал президент России Владимир Путин в прошлом году. Россия называет ракету 9М730 "Буревестник", НАТО обозначает её как SSC-X-9 Skyfall.

В результате взрывов на территории воинской части в Архангельской области (Россия), вызвавших резкое повышение уровня радиации, закрыли крупнейшей залив Двинскую губу. Это свидетельствует о загрязнении огромной части акватории Северного моря.

Такое мнение высказал советский и российский журналист, телеведущий Андрей Караулов на своей странице в Facebook. Он написал, что оттуда вывели все суда, включая рыболовецкие шхуны, и добавил, что миллионы кюри (единица радиоактивности) перейдут в Баренцево море.

"Итак, результат: со вчерашнего вечера (8 августа. - Ред.) полностью закрыта Двинская губа. Это значит, что ядерный взрыв межконтинентальной ракеты "Буревестник", производства "Новатора", загрязнил - мягко говоря: загрязнил - огромную часть акватории Северного моря", - подчеркнул Караулов.