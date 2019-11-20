Полковник армии США Виндман заявил, что Данилюк трижды предлагал ему возглавить Минобороны Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк трижды предлагал ведущему специалисту по Украине в Совете национальной безопасности США Александру Виндману возглавить Министерство обороны Украины.

Об этом Виндман заявил во время публичных слушаний в Конгрессе в рамках расследования по импичменту президента США Дональда Трампа, передает NBC News.

По его словам, он отклонил все три предложения.

"Я американец... Я немедленно отклонил эти предложения", - сказал Виндман, добавив, что проинформировал об этом свое начальство и контрразведывательные органы.

По мнению Виндмана, предложение возглавить ему такую высокую должность выглядит "довольно комично".

Виндман родился в Киеве. Когда ему было три года, он вместе со своей семьей выехал в США. Там Александру Виндману и его брату-близнецу Евгению удалось построить блестящую военную карьеру. Александр Виндман - полковник армии США. Во время службы в Ираке получил боевое ранение.

Александр Виндман стал членом Совета национальной безопасности при Белом доме в июле 2018 года. Евгений Виндман работает Совете нацбезопасности в качестве юриста по вопросам этики.

Как сообщал УНИАН, Айварас Абромавичус, который до этого возглавлял Министерство экономического развития и торговли Украины, 11 июля 2019 года возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома", а 30 августа он стал генеральным директором концерна.

Стоит заметить, что Айварас Абромавичус вопреки украинскому законодательству является гражданином Литовской Республики.

Украинское гражданство Айварас Абромавичус получил в декабре 2014 года, ему его по упрощенной процедуре без надлежащих проверок предоставил бывший президент Петр Порошенко. Абромавичус тогда публично солгал, заявив, что, согласно литовскому законодательству, после получения иного гражданства, гражданство Литвы автоматически аннулируется.

Как известно, согласно украинскому закона "О гражданстве", одним из обязательных условий для принятия в украинское гражданство является "предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или обязательства прекратить иностранное гражданство (для иностранцев)".

Ранее СМИ писали, что генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус имеет двойное гражданство и незаконный допуск к государственным тайнам. По материалам УНИАН.